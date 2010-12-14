Железнодорожным транспортом перевезено 2 тыс. 657 автомобилей

За 11 месяцев этого года в специальных вагонах «Укрзализныци» транспортировано 2 657 автомобилей, что на 800 больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отмечают в ведомстве, услуга перевозки автомобилей железнодорожным транспортом пользуется все большей популярностью.

За прошедший период вагоны-автомобилевозы были включены в состав следующих пассажирских поездов: №175/176 сообщением Харьков-Симферополь, №12/11 Киев-Симферополь, №165/166 Киев-Днепропетровск, №161/162 Киев-Харьков и №164/163 Киев-Харьков.

Максимально автомобилевоз способен перевезти 8 машин общим весом 10 тонн и максимально допустимой высотой автомобилей 1,7 м.

Оформление и отправка осуществляется через багажные отделения вокзалов Киев-Пассажирский, Харьков-Пассажирский, Симферополь и Днепропетровск. Доставить автомобиль необходимо за 2 часа до отправления поезда.

Загрузку и выгрузку проводит бригада проводников, которая сопровождает автомобиль на пути следования к месту назначения.