В Крыму за 11 месяцев объем грузоперевозок вырос на 10%

Предприятия транспортного комплекса Автономной Республики Крым в январе-ноябре 2010 г. перевезли 10 млн. тонн грузов. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по сравнению с январем-ноябрем 2009 г., объем грузоперевозок увеличился на 10%.

Согласно сообщению, увеличение объемов прослеживалось по всем видам транспорта.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 5 млн. тонн грузов. По сравнению с январем-ноябрем 2009 года увеличился объем грузоперевозок автомобильным транспортом на коммерческой основе (на 3%), заказчикам доставлено 2,5 млн. т грузов. Почти треть всего объема коммерческих автомобильных грузоперевозок выполняют частные перевозчики.

Предприятия водного транспорта уменьшили объем перевозки грузов на 32%, за январь-ноябрь 2010 г. заказчикам доставлено 635 тыс. т, большая часть которых (52%) приходится на международное сообщение.

Как сообщал УНИАН, объем грузоперевозок в Крыму за 10 месяцев 2010 г. вырос на 10,5% до 8,9 млн. тонн.