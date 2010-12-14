Железные дороги увеличили среднесуточный показатель нагрузки на 11%

По итогам эксплуатационной работы за 11 месяцев текущего года украинские железнодорожники в среднем ежесуточно грузили 979,3 тыс. тонн грузов, что составляет 111,1% к соответствующему периоду прошлого года и 105,9% от планового задания. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Увеличили этот показатель к уровню прошлого года все дороги, кроме Южной, в т.ч.: Донецкая - 107,7%, Приднепровская -115,6%, Юго-Западная - 111,9%, Одесская - 121%, Львовская - 121,2%.

В среднем за сутки выгружалось свыше 15 тыс. вагонов, что составляет 101,6% к плановому заданию и 108,4% к уровню прошлого года.

Также возросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует ускорение оборота грузового вагона к уровню прошлого года на 0,74 суток (на 11,7%). В среднем один грузовой вагон находился в обращении 6,31 суток. Оборот груженого вагона составил 2,97 суток, и ускорен к плановому заданию на 0,14 суток (4,7%).

Вместе с тем, понижено время простоя вагона под одной грузовой операцией к уровню прошлого года на 3,29 часа, и его выполнение составляет 38,54 ч.

Грузовой рейс вагона в среднем составил 506,2 км, что больше уровня прошлого года на 0,9%, и больше плана на 1,3%.

За 11 месяцев 2010 года улучшены и показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составил 464 км (104,5% к плану), 100,9% - к уровню прошлого года. Среднесуточная производительность - 1301 тыс. ткм брутто (104,9% к плану, 102,8% - к уровню прошлого года).

Всего железными дорогами Украины за 11 месяцев текущего года отправлено почти 327,1 млн. тонн грузов, что на 9,3% больше планового задания и на 11,1% больше, чем в прошлом году.