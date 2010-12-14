В Крыму объем пассажирских перевозок вырос на 0,4%

В январе-ноябре этого года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, по сравнению с январем-ноябрем 2009 г. увеличилось на 0,4% и составило 217 млн. человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года, объем пассажироперевозок автомобильным транспортом увеличился на 8%, с начала года перевезено 128 млн. пассажиров. Наибольшие объемы перевозок обеспечивают перевозчики городов Симферополя и Керчи, удельный вес которых в общем объеме автомобильных пассажирских перевозок составляет 74%. В этом секторе транспортных услуг большую часть (63%) занимают физические лица-предприниматели. За одиннадцать месяцев ими было перевезено 81 млн. пассажиров, что на 3% больше, чем за январь-ноябрь 2009 г.

Почти треть всего объема пассажироперевозок в Крыму выполняется электротранспортом. За январь-ноябрь 2010 г. троллейбусами и трамваями перевезено 67 млн. пассажиров. Основные перевозки выполняются во внутригородском сообщении (95%). Троллейбусное движение организовано в городах Симферополе, Алуште, Ялте и Керчи, трамвайное - в г. Евпатории. Более 71% общего количества перевезенных электротранспортом пассажиров пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте.

За январь-ноябрь 2010 г. услугами железнодорожного транспорта автономии воспользовалось 20 млн. пассажиров, что на 2% меньше уровня 11 месяцев 2009 г.

Предприятия морского транспорта увеличили объем пассажироперевозок на 11%, за январь-ноябрь 2010 г. перевезено более 1 млн. пассажиров. Большая часть пассажироперевозок (56%) выполнялась во внутреннем сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Крыма по сравнению с январем-октябрем 2009 г. сократилось на 1% и составило 199 млн. человек.