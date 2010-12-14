В ГУАМ обсудили концепцию развития транспортного коридора

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ обсудили проект концепции развития транспортного коридора государств-членов.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве состоялось 6-е заседание Рабочей группы по транспорту. В мероприятии приняли участие представители руководства Организации, а также профильных министерств и ведомств государств-членов, постоянный представитель Грузии при ГУАМ, сотрудники Представительства IRU в регионе Евразии и Ассоциаций международных автомобильных перевозчиков Грузии и Украины.

Участники заседания рассмотрели ход выполнения решений предыдущего заседания Рабочей группы, проект «Концепции развития транспортного коридора ГУАМ. Также на повестке дня был вопрос о присоединении Азербайджанской Республики, Грузии и Республики Молдова к «Соглашению о развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – Черное море».

Участники заседания также выразили благодарность IRU за предоставленную информацию о проекте «Дорожной карты по реализации Транскавказского транзитного потенциала государств-членов ГУАМ и развитию международных автомобильных перевозок по направлению Европа – Азия» и договорилась изучить указанные материалы с целью выработки решений по ним на следующем заседании, которое запланировано провести в первой половине 2011 года.