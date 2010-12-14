В Херсоне на закупку автобусов выделят 3,6 млн. грн.

В 2011 - 2012 годах в Херсоне планируется купить за бюджетные средства автобусы большой вместимости на общую сумму 3,6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат городского совета Херсона Станислав ТРОШИН.

"Количество автобусов, которые можно будет закупить за эти средства, будет определено в ходе тендера. Автобусы будут в коммунальной собственности, их передадут на баланс КП "Херсонкоммунтрансервис", - сказал депутат.

По его словам, предложение о покупке автобусов поддержано комиссией горсовета по вопросам транспорта и финансовым управлением мэрии Херсона.

Предполагается, что в 2011 году на закупку автобусов выделят 3 млн. грн, в 2012 году – 600 тыс. грн.