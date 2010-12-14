«Укрзализныця» к праздникам назначила 37 дополнительных поездов

Железные дороги Украины продолжают работу над обеспечением пиковых перевозок пассажиров накануне и во время новогодних и зимних праздников и по состоянию на 14 декабря 2010 года назначили 37 дополнительных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, 13 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 9 – Приднепровская, 4 – Одесская, 6 – Южная, 1 – Львовская, 4 – Донецкая дорога.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.