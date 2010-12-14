ЮЗЖД выделила землю под организацию Музея железнодорожного транспорта в Киеве

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) выделила землю под организацию к 150-летию железных дорог Музея железнодорожного транспорта в Киеве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Юрий ДЖУС.

«В следующем году, 4 ноября, будем отмечать 150-летие украинских железных дорог. На протяжении года будут проводиться различные мероприятия – форум юных железнодорожников, фестиваль молодежи, будут выпущены юбилейные монеты, почтовые марки. Самое главное – будет открыт Музей железнодорожного транспорта», – сказал он.

По словам Ю.ДЖУСА, в музее будут такие экспонаты, как 25-метровые паровозы, раритетная техника. «Будет даже единственный в мире экземпляр, который сейчас находится на территории Донецкой железной дороги, – танк-вагон», – сообщил он.

