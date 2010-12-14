«Укрзализныця» к своей годовщине наградила победителей фотоконкурса «Железнодорожные путешествия»

По случаю 19-й годовщины создания Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») заместитель генерального директора «Укрзализныци» Юрий ДЖУС сегодня на Киевском пассажирском вокзале «Южный» наградил победителей фотоконкурса «Железнодорожные путешествия», организованного администрацией.

Как передает корреспондент УНИАН, победителей определили среди 20 финалистов путем открытого голосования на сайте «Укрзализныци».

Первое место в фотоконкурсе заняли работы Павла БЫШОВЦА (Киев), который представил на конкурс 4 фотографии. Второе место заняли работы Валерия ИВАЩЕНКО (Комсомольск), третье – Александра КОВТУНА (Киев). Победители награждены ценными подарками.

«Этот конкурс – своего рода рода репетиция перед большой программой следующего года, ведь в следующем году, 4 ноября, мы будем отмечать 150-летие украинских железных дорог», – отметил Ю.ДЖУС.

По его словам, в частности, фотографии, которые приняли участие в конкурсе, можно будет увидеть на сайте «Укрзализныци» и, возможно, в Музее железнодорожного транспорта, который сейчас создается в Киеве.

Он также сообщил, что ведомство планирует организовать еще один фотоконкурс – на лучшую ретрофотографию на железнодорожную тематику.