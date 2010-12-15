В Москве презентован ё-мобиль, который заводится с мобильника

В понедельник в Москве был презентован гибридный ё-мобиль. Машину презентовал сам автор и исполнитель проекта российский миллиардер Михаил Прохоров, доказывая, что двухметровый рост не мешает ему уместиться в салоне машины, созданной на его деньги.

М. Прохоров вкладывает 150 миллионов евро в производство в РФ недорогого автомобиля, который должен стать экономичным, легким и простым в производстве. Прошлой зимой проект получил "зеленый свет" от премьера Владимира Путина.

Бизнесмен и его партнеры рассчитывают совершить революцию в автопроме, создав экономный гибридный автомобиль-конструкутор, который будет собираться из крупных узлов в небольших цехах. При этом необходимость в строительстве больших автозаводов полностью отпадет, обещают авторы проекта.

Представленный в понедельник в Москве ё-мобиль завел бизнес-партнер Прохорова Андрей Бирюков с помощью мобильного телефона.

Городской автомобиль в базовой комплектации будет стоить до $10.000, подтвердил Прохоров. Первый завод мощностью 10 тыс. авто в год начнет работать в 2012 году, купить первые машины можно будет со второй половины того же года, пообещал бизнесмен.