Завтра ЮЖД и Hyundai Corporation подпишут контракт на поставку 10 новых электропоездов

16 декабря в помещении Министерства инфраструктуры Украины при участии вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА состоится подписание контракта с компанией «Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры, с украинской стороны контракт подпишет начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, с корейской - председатель правления Hyundai Corporation Чунг МОНГ-ХУК.

Согласно сообщению, кроме того, корпорация «Hyundai» завтра представит четыре микроавтобуса марки Hyundai Parex H1 для потребностей детей-сирот из четырех городов Украины.

Как сообщал УНИАН, осенью т.г. по результатам визита украинской делегации в Корею достигнуто соглашение, что корейская «Хюндай» поставит «Укрзализныце» 10 скоростных межрегиональных поездов, 6 из них - к Евро-2012, остальные - к концу 2012 г. “Укрзализныця” рассчитывает получить кредит “Эксимбанка” Кореи на закупку региональных поездов “Хюндай”.