«Датагруп» увеличила пропускную способность каналов связи втрое

Оператор «Датагруп» увеличил пропускную способность каналов связи в три раза. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на декабрь 2010 года, емкость сети в западном направлении составила 36 Гбит/с (на начало 2009 года - 20 Гбит/с), в восточном - 139 Гбит/с (на начало 2009 года - 47 Гбит/с).

Общая пропускная способность сети «Датагруп» увеличена до 175 Гбит/с.

Как отметили в компании, это наиболее серьезное расширение в 2010 году, в рамках которого до 90 Гбит/с были расширены каналы в Европу и Россию.

«Датагруп» имеет три независимых магистральных канала в Европу — Братиславу (Словакия), Франкфурт (Германия), Амстердам (Голландия).

В 2009 году был построен шлюз с российским оператором емкостью 10 Гбит/с, по состоянию на 1 декабря 2010 года емкость этого канала составляет 20 Гбит/с.

Справка УНИАН. "Датагруп" основана 10 лет назад, является одним из лидеров телекоммуникаций. Сегодня протяженность собственной волоконно-оптической DWDM-сети составляет 10 838 км. Протяженность волоконно-оптических внутренних городских сетей составляет 3220 км.