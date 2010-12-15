С весны 2011 года грузовые автомобили не смогут днем заезжать в Харьков

С весны 2011 году будет введен запрет на въезд в светлое время суток в Харьков перегруженных автомобилей и грузового автотранспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании по вопросам дальнейшего обустройства объездной дороги вокруг Харькова сказал глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

«Лето следующего года, весна, даже у нас должно быть четкое понимание: перегруженные автомобили не заезжают, грузовой автотранспорт не заезжает», - сказал М.ДОБКИН.

Губернатор отметил, что во время обустройства окружной дороги будут оборудованы специальные буферные зоны, где грузовой автотранспорт сможет останавливаться на время запрета въезда. Кроме этого, на главных въездах в Харьков будут установлены посты измерения веса автомобилей.

М.ДОБКИН отметил, что отремонтированная и полностью оборудованная объездная дорога вокруг Харькова позволит разгрузить город от транзитного транспорта, а также даст возможность «цивилизовано» ограничить въезд в Харьков грузовиков.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ открыл Харьковскую окружную дорогу. А.КЛЮЕВ выразил удовлетворение выполненными работами и наградил почетными грамотами Кабинета министров Украины строителей, которые отметились во время выполнения работ.

Справка УНИАН. Генеральный подрядчик реконструкции дороги - ГП «Харьковский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины». Субподрядчики – «Альтком» (Донецк), трест «Днепродорстрой» и ОАО «ДРСУ-33» (Харьковская область). На сегодня выполнены работы на общую сумму 355,7 млн. грн. Работы оплачены в полном объеме.

Во время капитального ремонта дороги были обустроены семь дополнительных полос на подъем общей протяжностью 7 километров, реконструированы мосты через реки Лопань и Харьков.