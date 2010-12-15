В Киеве из-за новых станций метро изменена схема движения троллейбусов и автобусов

В Киеве в связи с введением в эксплуатацию новых станций метрополитена «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская» вносятся изменения в схему транспортной сети наземного общественного транспорта в Голосеевском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

На данное время жителей района обслуживает 7 троллейбусных маршрутов и 11 автобусных маршрутов.

По информации “Киевпасстранса”, изменения вносятся в трассы движения троллейбусных маршрутов №11, 12, 42, 43. Троллейбусный маршрут № 1 будет работать без изменений по существующей схеме движения. Кроме того, будет открыт новый троллейбусный маршрут № 45.

Троллейбусные маршруты №11 будут организованы до ст. метро «Демеевская».

Новая трасса движения троллейбусного маршрута № 11: Музей народной архитектуры и быта – ул. Заболотного – просп. Академика Глушкова – просп. 40-летие Октября – Голосеевская площадь – ст. метро «Демеевская».

Троллейбусный маршрут № 12 будет курсировать от ул. Смолича до ул. Жилянской.

Новая трасса движения троллейбусного маршрута № 12: ул. Смолича – ул. Якубовского – ул. Касияна – просп. Академика Глушкова – просп. 40-летие Октября – бульвар Дружбы народов – ул. Красноармейская (в обратном направлении по ул. Горького) – ул. Жилянская.

В связи с тем, что трассы движения троллейбусных маршрутов № 4 и № 12 полностью совпадают, троллейбусный маршрут № 4 будет закрыт.

Троллейбусный маршрут № 42 будет организован до Московской площади (ст. метро «Демеевская»).

Новая трасса движения троллейбусного маршрута № 42: просп. Науки (от ул. Саперно-слободской) – просп. Краснозвездный – Чоколовский бульвар – ул. Гетмана – ул. Довженко – ул. Дегтяревская.

Троллейбусный маршрут № 43 будет курсировать к Кибцентру через ст. метро «Демеевская», «Голосеевская» без заезда к ст. метро "Лыбедская".

Новая трасса движения троллейбусного маршрута № 43: пл. Ленинградская – просп. Воссоединения – бульвар Дружбы народов – просп. 40-летия Октября – просп. академика Глушкова - Кибцентр.

В связи с тем, что трассы движения троллейбусных маршрутов № 2 и № 43 полностью совпадают, троллейбусный маршрут № 2 будет закрыт, а высвобожденный подвижной состав будет направлен на троллейбусный маршрут № 43.

Также в декабре текущего года планируется открытие новой троллейбусной линии по ул. Трутенко от ул. Маршала Якубовского до ст. метро «Васильковская». В настоящее время проводятся работы по завершению строительства данной линии.

В этой связи организована работа нового троллейбусного маршрута № 45: ул. Касияна – ул. Якубовского – ул. Вильямса – ул. Трутенко – Амурская площадь –– ул. Казацкая – ул. Жуковского - ст. метро «Васильковская».

Что касается автобусного соединения, то, по информации “Киевпасстранса”, вносятся изменения в трассы движения маршрутов № 5, 12, 19, 91, 38, 39, 28, 75. Маршруты автобусов № 20, 27, 52, 56 будут работать без изменений по существующей схеме движения. Также будет открыт новый автобусный маршрут № 76 от ст. метро «Васильковская» до ул. Касияна.

Автобусные маршруты № 5, 12, 19 будут организованы до Московской площади (ул. Саперно-Слободская).

Новая трасса движения автобусного маршрута № 5: Железнодорожный вокзал – ул. Петлюры – ул. Жилянская (в обратном направлении по ул. Саксаганского) – ул. Горького (в обратном направлении по ул. Красноармейской) – ул. Владимиро-Лыбедская – ул. Боженко – ул. Байковая – ул. Гринченко – ул. Кировоградская – ул. Изюмская – переулок Красноармейский – просп. Краснозвездный – Московская площадь - просп. Науки – ул. Саперно-Слободская.

Новая трасса движения автобусного маршрута № 12: ул. Алексеевская – ул. Клименко – ул. Университетская – ул. Амосова – ул. Нечуя-Левицкого – ул. Монтажников – ул. Кировоградская – ул. Изюмская – переулок Красноармейский – просп. Краснозвездный – Московская площадь – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – просп. Краснозвездный – переулок Красноармейский – ул. Изюмская – ул. Кировоградская – ул. Монтажников – ул. Нечуя-Левицкого – ул. Амосова – ул. Соломенская – ул. Алексеевская.

Новая трасса движения автобусного маршрута № 19: ул. Ахтырская – ул. Каменщиков – ул. Кировоградская – ул. Изюмская – переулок Красноармейский – просп. Краснозвездный – Московская площадь – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская.

Автобусный маршрут № 91 будет курсировать до ст. метро «Голосеевская».

Новая трасса движения автобусного маршрута № 91: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – (в обратном направлении ул. Драгоманова – просп. Григоренко) просп. Бажана – ул. Саперно-Слободская – ул. Голосеевская (в обратном направлении просп. 40-летие Октября - просп. Науки) - ст. метро «Голосеевская».

Автобусный маршрут № 38 будет организовано до ст. метро «Демеевская».

Новая трасса движения автобусного маршрута № 38: ул. Ломоносова - ул. Васильковская – просп. 40-летие октября – ст. метро «Демеевская».

Автобусный маршрут № 39 будет организован до ст. метро «Голосеевская» и «Демеевская».

Новая трасса движения автобусного маршрута № 39: ст. метро “Голосеевская” – просп. 40-летие Октября – просп. Науки – ул. Голосеевская – ул. Добрый путь – ул. Лесогорская – с. Октябрьское.

Автобусный маршрут № 28 будет курсировать до ст. метро «Васильковская» без заезда к ст. метро «Лыбедская».

Новая трасса движения автобусного маршрута № 28: ст. метро «Васильковская» - ул. Васильковская - ул. Амурская – ул. Казацкая - ул. Жуковского – ул. Гвардейская – ул. Мыстецкая - Краснозвездный просп. – ул. Демеевская – ул. Пятигорская - ул. Казацкая - ул. Жуковского - ул. Васильковская.

Трасса движения автобусного маршрута № 75 будет полностью изменена.

Новая трасса движения автобусного маршрута № 75: Аэропорт «Киев» – новая дорога – Кольцевая дорога – ул. Советская – ул. Шевченко – ул. Воздухофлотская – ул. Героев войны – ул. Ленина - ул. Трутенко – ул. Амурская - ул. Казацкая - ул. Жуковского – ст. метро «Васильковская».

Трасса движения нового автобусного маршрута № 76: ст. метро «Васильковская» – ул. Трутенко - ул. Вильямса – ул. Маршала Якубовского – ул. Касияна - ул. Лятошинского – ул. Крейсера «Аврора» – ул. Смолича.