«Киевский метрополитен» открыл станции «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская»

КП «Киевский метрополитен» завершил строительство новых станций Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена - «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская». Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии участка приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

Станционные комплексы сооружались открытым способом. Для гидроизоляции железобетонных и бетонных конструкций этих станций применялись материалы из новой модифицированной латексом битумной эмульсии.

По информации «Киевского метрополитена», строительство объекта выполнялось в плотной городской застройке, где пролегает большое количество инженерных коммуникаций, в чрезвычайно сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях залегания грунтов. При строительстве участка Куреневско-Красноармейской линии специалисты ОАО «Киевметрострой» использовали передовые методы строительства, новое оборудование и механизмы.

Кроме этого, применялись специальные методы стабилизации грунтового массива – химзакрепление, водоснижение и ограждение котлованов с помощью струйной цементации грунта. В перегонных тоннелях, расположенных на расстоянии менее 40 м от жилищной застройки, для уменьшения влияния шума и вибрации от движения поездов метрополитена устроена лежневая конструкция колеи.

На участке перегонного тоннеля от станции «Голосеевская» до станции «Васильковская» выполнена экспериментальная виброзащитная конструкция верхнего строения колеи на рельсовых блочных сопротивлениях. Главным признаком созданной экспериментальной конструкции, состоящей из разных вариантов сборных блочных опор с изоляцией из полиуретановой смолы, является достижение эффективной виброизоляции и уменьшение шумов. Как отмечают в метрополитене, при достижении ожидаемых позитивных результатов по показателям шума и вибраций, указанная конструкция будет применена на перспективных линиях метрополитена, что сделает более комфортной перевозку пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ветку метро в сторону массива Теремки на отрезке в 3,8 км начали строить еще в 2005 году. Новые станции Куреневско-Красноармейской линии метро в сторону Теремков - “Демеевская”, “Васильковская” и “Голосеевская” - планировали ввести в эксплуатацию до конца 2008 года. Однако в октябре 2008 г. ОАО “Киевметрострой” поставило вопрос о консервировании строительства нового участка метро на Теремки в связи с недофинансированием работ из бюджета столицы. Готовность этого участка на то время составляла 95%.