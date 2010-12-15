Херсонский МТП начал контейнерную перевалку

Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП) начало контейнерную перевалку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХМТП.

Предполагается, что в межнавигационный период с ноября т.г. по апрель 2011 года предприятие будет обрабатывать ежемесячно до 35 контейнеров.

"Работа с контейнерами является очень перспективной. Ожидается, что наш порт станет связующим звеном экспортной контейнерной линии, соединяющей порты Турции с Днепропетровском", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в навигационный период планируется отгружать до 200 контейнеров ежемесячно.

Справка УНИАН. ХМТП занимается перевалкой генеральных, навалочных и насыпных грузов. Более 40% из них минеральные удобрения и химические грузы, еще 40% занимает перевалка зерновых. Проектная мощность порта - 4 млн. тонн грузов в год.