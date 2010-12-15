Государство погасило Крюковскому ВСЗ часть долга по НДС

Государство погасило ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) 185 млн. грн. из имевшейся задолженности по возмещению НДС в размере 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

«Нам удалось добиться погашения долга государства по НДС. Нам на днях вернули 185 млн. грн.», - привели в пресс-службе слова директора по экономике и финансам предприятия Игоря МАНАЕНКОВА.

Ранее руководство предприятия заявляло, что долг государства перед заводом по НДС составлял около 400 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3300 штук.