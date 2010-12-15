КрАСЗ планирует увеличить производство на 72%

ООО "Кременчугский автосборочный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.), входящее в корпорацию "АИС", по итогам 2010 года планирует увеличить производство на 72%, или 2696 автомобилей, – до 6434 штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, в декабре т.г. предприятие намерено выпустить около 620 автомобилей.

Напомним, в начале года планировалось, что КрАСЗ увеличит производство на 87%, или 3262 автомобилей, по сравнению с 2009 годом – до 7 тыс. штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году КрАСЗ сократил производство автомобилей различных марок и модификаций на 86,4%, или 23,799 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом – до 3748 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

Группа компаний «АИС» – один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.