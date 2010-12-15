Украина и РФ в 2011 г. решат вопрос делимитации морской границы - Ельченко

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО уверен, что в 2011 году Украина и Россия смогут решить вопрос о делимитации границы в Азовском море и Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время пресс-конференции.

«У нас есть все возможности для того, чтобы в будущем году этот вопрос закрыть», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, и в декабре состоится очередной раунд. По словам посла, обе стороны ищут компромисс.

«С обеих сторон есть понимание, что не может быть на 100% позиция России или на 100% позиция Украины, должен быть найден баланс», - добавил он.

Посол также отметил, что за последний год изменилась тональность этих переговоров.

«Если раньше этот вопрос обсуждался как между соперниками, то теперь как между партнерами», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керч-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы к Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября на расстоянии 102 метра от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в частности относительно острова Тузла.

17 мая 2010 года Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.