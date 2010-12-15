Cегодня введен в действие заезд на Московскую площадь в Киеве

Сегодня, 15 декабря, введен в действие заезд на Московскую площадь в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, с введением заезда заработает весь комплекс двухуровневой транспортной развязки по полной проектной схеме, что позволит транспорту быстро пересекать Московскую площадь. Ввод в действие реконструированной транспортной развязки на площади улучшит транспортное сообщение для 200 тыс. жителей Голосеевского района, поскольку увеличивает пропускную способность узла в 1,5 раза – до 12 тыс. автомобилей в час.

Напомним, сметная стоимость реконструкции развязки составила 353,4 млн. грн.