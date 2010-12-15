"АэроСвит" увеличил объемы международных авиаперевозок втрое

В ноябре 2010 года количество пассажиров, доставленных регулярными международными рейсами "АэроСвита", увеличилось по сравнению с ноябрем прошлого года в 2,9 раза – до 160 тысяч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, суммарные объемы авиаперевозок компании в ноябре т.г. возросли в 2,6 раза – до 259,4 тыс. пассажиров. При этом "АэроСвит" осуществил 2,8 тыс. авиарейсов – в 2,5 раза больше, чем в ноябре 2009 года.

В целом за 11 месяцев 2010 года авиакомпания выполнила 23,2 тыс. рейсов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарные объемы перевозок "АэроСвита" в январе-ноябре т.г. возросли на 20% – до 1 млн. 560 тысяч пассажиров.

В частности, регулярными международными рейсами перевозчик доставил 1 млн. 451 тыс. пассажиров, что на 48% больше, чем за 11 месяцев 2009 года. Коэффициент занятости пассажирских кресел на регулярных авиарейсах составил 71%, превысив прошлогодний показатель на 0,5 процентного пункта.

Помимо этого, в январе-ноябре т.г. авиакомпания перевезла регулярными внутренними авиарейсами 98 тыс. пассажиров, чартерными – 11 тыс. пассажиров.

Как отмечают в компании, рост объемов авиаперевозок в текущем году является результатом сбалансированного развития "АэроСвитом" маршрутной сети и увеличения транзитных потоков через базовый аэропорт "Борисполь". В целом с марта по ноябрь 2010 года авиакомпания открыла 23 новых регулярных международных маршрута и значительно повысила частотность полетов на ранее освоенных воздушных линиях. В частности, с начала зимнего периода навигации "АэроСвит" приступил к собственным полетам из Киева в Ташкент (Узбекистан), Копенгаген (Дания), Минск (Беларусь), Ереван (Армения), Гянджу (Азербайджан), увеличил интенсивность авиарейсов в Бангкок, Пекин, Дубай, Вильнюс, Стамбул и другие города.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским сетевым авиаперевозчиком.

В 2010 году "АэроСвит" обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины – Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

На рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов-148.