«Богдан» будет главным поставщиком автобусов к Евро-2012

Корпорация «Богдан» в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года будет главным производителем и поставщиком туристических автобусов и автобусов для аэропортов.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, соответствующий меморандум о сотрудничестве в сфере транспортного обеспечения Евро-2012 был подписан сегодня между корпорацией «Богдан» и правительством.

Документ был во время рабочей поездки вице-премьер-министра Украины – министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА на Волынь.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, сегодня потребность городов-участников Евро-2012 составляет более 400 туристических автобусов и свыше 100 автобусов для аэропортов.

В свою очередь, президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК отметил, что со следующего года начинается производство новых моделей туристических автобусов и автобусов для аэропортов с использованием комплектующих мировых лидеров автобусостроения: MAN и VISEON BUS (ТМ Neoplan). «Именно эти автобусы будут обслуживать потребности Евро-2012», – отметил руководитель корпорации.

В рамках поездки Б.КОЛЕСНИКОВА на производственные мощности корпорации в Луцке состоялось также подписание меморандумов об организации производства туристических автобусов «Богдан-MAN» и аэропортовых автобусов «Богдан-Neoplan».

Как сообщает департамент Секретариата Кабмина, с началом производства автобусов «Богдан-MAN» и «Богдан-Neoplan» корпорация расширит уже существующий модельный ряд автобусов техникой, которая отвечает экостандартам Євро-4 и Євро-5.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» – один из крупнейших субъектов авторынка Украины. Создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодня автобусы и троллейбусы корпорации «Богдан» представлены абсолютно во всех классах: от особенно малого до сверхбольшого. Корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, которые позволяют ей изготовлять до 9 тыс. автобусов и троллейбусов в год. На сегодняшний день «Богдан» является единственной компанией в стране, которая согласовала условия и методику эксплуатации своих троллейбусов на горной трассе в профильном институте МинЖКХ, а также единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.

Первая очередь производства средних, больших и особо больших автобусов и троллейбусов в Луцке была введена в эксплуатацию весной 2006 года. Вторую планируется ввести до конца 2010 года.