Мост в Запорожье будет построен максимум в 2012 году – Азаров

Мост через Днепр в Запорожье будет построен максимум в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге.

«В Запорожье, я думаю, львиная работа по строительству моста будет выполнена (в 2011 году – УНИАН), и мы его сдадим ну если не в 2011 году, то в 2012 году обязательно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в 2004 году распоряжением Кабинета министров Украины была утверждена сметная стоимость строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье в размере 1 млрд. 903 млн. 612,55 тыс. грн. Строительство моста началось в 2004 г. и было рассчитано на 6 лет.

24 февраля 2010 г. распоряжением № 286-р Кабмин утвердил откорректированный проект строительства моста в Запорожье. Общая сметная стоимость утверждена в размере 5 млрд. 028 млн. 661,939 тыс. грн. Длительность строительства – 9 лет (завершение строительства - в 2013 году). Параметры мостового перехода остались прежними: протяженность магистрали - 9100 метров, в том числе моста через Днепр – 660 м, через старое русло Днепра – 340 м.

Согласно документу, по состоянию на 1 июня 2009 г. были выполнены работы на 899 млн. 938,923 тыс. грн.

Для продолжения строительства мостовых переходов через Днепр Запорожье просило предусмотреть в госбюджете на 2010 год 1 млрд. 400 млн. грн. отдельной строкой, однако на эти цели не было выделено средств вообще. Городу пообещали выделить средства из Стабилизационного фонда, в котором в 2010 году на все гособъекты предусмотрено 1 млрд. 200 млн. грн.

4 июня т.г. первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ во время визита в Запорожье пообещал выделить на строительство мостов средства "в объеме, достаточном для завершения их строительства в 2012 году".

22 июня во время посещения Запорожья Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что на строительство мостов в Запорожье уже выделено 100 млн. грн., в конце июля эта сумма увеличится до 250 млн. грн., а к концу года - до 500 млн. грн.

25 октября в пресс-службе Запорожской мэрии сообщили, что на счета местного управления Госказначейства поступили дополнительные 50 млн. грн. на финансирование строительства запорожских мостов.