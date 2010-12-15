Кабмин утвердил изменения в Соглашение Украины и Израиля о воздушном сообщении

Кабинет министров Украины сегодня утвердил Постановление «Об утверждении Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Государства Израиль о воздушном сообщении».

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Согласно сообщению, принятое постановление свидетельствует о завершении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления изменений в силу.

Как уточнили в министерстве, в Израиле эти процедуры были завершены еще летом т.г.

Напомним, 22 февраля 2010 г. в Иерусалиме подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Государства Израиль о воздушном сообщении.

Этот Протокол позволил каждой стороне назначить несколько авиапредприятий для эксплуатации договорных линий; внедрить механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО); перейти от процедуры утверждения тарифов к процедуре их мониторинга и ограничить вмешательство авиационных властей в процесс формирования тарифов и т.п.

В частности, стороны договорились увеличить количество перевозчиков с 2-х до 3-х с каждой стороны и количество рейсов, соответственно, с 14 до 21 в неделю с начала летней навигации (28 марта 2010 г.).

Назначенными перевозчиками от Украины на выполнение рейсов в Израиль сейчас являются «АэроСвит», «Донбассаэро», "МАУ".