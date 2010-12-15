Украина и Латвия имеют перспективы в создании логистических центров - Янукович

Украина и Латвия имеют перспективы в создании совместных транспортных логистических центров, в том числе и с целью поставок энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем выступлении на бизнес-форуме украинских и латвийских предпринимателей, который прошел сегодня в Риге.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что одним из перспективных направлений украинско-латвийского сотрудничества является создание совместных транспортных логистических центров.

«Вы находитесь в регионе Балтийского моря, мы находимся в регионе Черноморского бассейна. И создать транспортные логистические центры, конечно, это очень интересно», - заявил Президент Украины.

Он отметил, что имеет в виду, кроме железнодорожного и автомобильного транспорта, также и транспортировку энергоносителей.

«Мы с вами говорили, уважаемый господин Президент, на эту тему. Мы реально можем уже в 2011 году с вами выйти на поставки нефти. Это реально», - выразил уверенность В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Президенту Латвии Валдису ЗАТЛЕРСУ.

Справка УНИАН. В сентябре 2009 года в Таллинне железнодорожные администрации Беларуси, Латвии и Эстонии проголосовали за присоединение «Укрзализныци» к проекту контейнерного поезда ZUBR, который соединяет Балтийское и Черное моря, а также порты Таллинн, Мууга, Рига, Ильичевск и Одесса.