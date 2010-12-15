Сумской «Электроавтотранс» приобрел 5 автобусов «Богдан»

Сумское коммунальное предприятие «Электроавтотранс» приобрело пять новых автобусов «Богдан» за 2 млн. грн., которые были выделены предприятию из городского бюджета в сентябре т.г. для увеличения уставного фонда.

Об этом УНИАН сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виктор ЧАЛЫЙ.

По его словам, все автобусы рассчитаны на 46 пассажиров. Их планируется использовать на двух маршрутах в соответствии с новой транспортной схемой города: Басы – Центр – Басы и Басы – Железнодорожный вокзал – Курский проспект – Веретеновка.

В настоящее время руководство «Электроавтотранса» совместно с отделом логистики и связи горсовета проводят конкурс среди водителей на эти автобусы. По словам В.ЧАЛОГО, кандидатов примерно 7 человек на место.

«Мы проверяем тех претендентов, которые раньше работали на маршрутках, выясняем их трудовые биографии, чтобы отобрать лучших», – сообщил начальник отдела логистики и связи Сумского горсовета Валерий СЕМЕСЕНКО.

Директор КП «Электроавтотранс» надеется, что до конца недели конкурс завершится. На улицы города новые автобусы выедут после того, как будут зарегистрированы в ГАИ и получат лицензионные карточки.