Аномальный снегопад парализовал дороги и аэропорты Восточного Китая

Свыше 8 тысяч пассажиров задержались в аэропорту города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) на востоке Китая из-за сильного снегопада, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

Непогода привела к закрытию международного аэропорта "Сяошань" в Ханчжоу еще в среду вечером. Погодные условия привели к задержке или отмене более 170 рейсов. Несмотря на то что полеты были возобновлены утром в четверг, тысячи пассажиров остаются в аэропорту в ожидании вылета. По прогнозу синоптиков, в четверг снег в регионе продолжится, за сутки может выпасть до 20 сантиметров осадков.

Аномально зимняя погода охватила в эти дни большинство районов Китая. В среду вечером внезапное похолодание задержало десятки рейсов в международном аэропорту "Хунцяо" в Шанхае, автомобильные трассы покрылись льдом в провинции Гуандун на юге страны, ниже десяти градусов опустилась температура на тропическом острове Хайнань.

В четверг, по прогнозу синоптиков, холодный фронт принесет снегопады в большинство районов юго-восточного и южного Китая. Похолодание, правда без снега, не обошло и китайскую столицу. Среда стала в Пекине самым холодным днем за последние десять лет в аналогичный период наблюдений. Температура воздуха при сильном ветре опустилась в утренние часы среды до -10 градусов.