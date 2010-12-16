«АТБ» построил распределительный центр в Цюрупинске

Компания «АТБ» завершила строительство нового распределительного центра в Цюрупинске (Херсонская область).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Госуправлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области, ООО «АТБ-Инвест» на арендованном земельном участке, расположенном в г. Цюрупинск, выполнило реконструкцию производственного корпуса под склад для принятия и хранения продовольственных и хозяйственных товаров. Также было выполнено строительство других вспомогательных сооружений.

Согласно проекту, проведена реконструкция существующего производственного корпуса под склад принятия и хранения товара, созданы зоны холодильного оборудования, встроенных котельных, резервуара для очищенных дождевых стоков емкостью 100 м куб, строительство локальных очистительных сооружений.

Реконструкция производственного корпуса под складской комплекс позволит улучшить условия хранения продовольственных и промышленных товаров и доставки их в магазины сети ООО «АТБ».

Как сообщал УНИАН ООО "АТБ-маркет" (Днепропетровск), которое владеет сетью магазинов формата "дискаунтер" в Украине, планировал еще в июле текущего года запустить в Цюрупинске распределительный центр (РЦ) площадью 10,3 тыс кв.м.

Суточный поток транспорта на объекте составит 200 машин. РЦ сможет принимать и отгружать за сутки 2 тыс. паллет. Среднесуточный грузооборот РЦ составит 100 т.

Новый распределительный центр предназначен для обслуживания торговой сети "АТБ" в Херсонской, Николаевской, Одесской областях и АРК. В целом состав сможет обслуживать потребности 100 магазинов сети “АТБ”.

Анонсированная компанией сумма инвестиции в строительство центра в Цюрупинске - 10 млн долл.

Справка УНИАН. Розничная сеть компании “АТБ-маркет” основана в 1993 году в составе шести гастрономов. В начале 2001 года компания владела 45 гастрономами. В марте того же года гастрономы “АТБ” были реорганизованы в магазины самообслуживания формата “дискаунтер”. На данный момент “АТБ” объединяет 430 магазинов в 126 городах Украины.

“АТБ-маркет” в 2009 году увеличил товарооборот на 48%, по сравнению с 2008 годом, – до 8,9 млрд. грн.

В состав корпорации “АТБ”, кроме сети “дискаунтеров” (“АТБ-маркет”), входят кондитерская фабрика “Апрель” (ТМ Bravissimo, “Апрель”, Biscuits Collection), мясная фабрика “Фаворит” (ТМ “Добров”, “Мясная скамья”, “Колбасный ряд”) и спорткомплекс “Восток” в Днепропетровске.