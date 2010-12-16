В Ростовской области пройдет эксперимент по совместному контролю украинско-российской границы

На базе пункта пропуска в Ростовской области РФ пройдет эксперимент по совместному контролю при пересечении украинско-российской государственной границы на путях международного автомобильного сообщения.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщила начальник Управления государственной политики в сфере обустройства государственной границы Росграницы Елена КИТОВА по итогам украинско-российских консультаций.

По словам Е.КИТОВОЙ, речь идет именно о совместном, согласованном пограничном, таможенном и иных видах контроля в одном из автомобильных пунктов пропуска, который может располагаться на российской или украинской территории. По ее словам, последовательность действий российских и украинских контрольных служб будет регламентирована единой технологической схемой организации пропуска через российско-украинскую границу людей, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Е.КИТОВА отметила, что основным критерием выбора автомобильного пункта пропуска для осуществления совместного контроля являются его пропускная способность, техническая оснащенность, соответствие требованиям государственных контрольных органов и высокому качеству обслуживания граждан, пересекающих государственную границу между Россией и Украиной.

Такие автомобильные пункты на российско-украинской государственной границе в последние годы стали появляться в результате выполнения федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2003 – 2011 годы)», сказала она.

«Одним из них является многосторонний грузопассажирский пункт пропуска Куйбышево (Дъяково), расположенный в Ростовской области. На его базе российскими и украинскими специалистами в качестве эксперимента планируется отработать вопросы, относящиеся к специфике деятельности государственных контрольных органов двух стран. Результаты данного эксперимента будут растиражированы на другие автомобильные пункты пропуска, особенно те, которые находятся на путях с интенсивным пассажиро- и грузопотоком», - сообщила Е.КИТОВА.