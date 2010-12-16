VW отзовет более 400 тыс. машин из-за риска утечки топлива

Volkswagen AG отзовет более 413.000 автомобилей в США и Канаде из-за риска утечки топлива, которая может привести к возгоранию, сообщает Рейтер.

Отзыв коснется моделей автомобилей Golf, Rabbit, Jetta и Jetta Sportwagen, выпущенных в период 2007-2009 годов.

Также, по заявлению компании, будут отозваны модели New Beetle 2006-2010 годов выпуска.

По сообщению VW, причиной утечки топлива в автомобилях Golf, Rabbit и Jetta может стать пластиковый фиксатор, установленный в емкости для жидкостей стеклоочистителя. В автомобилях New Beetle проблемными оказались детали в системе усилителя рулевого управления.

В США исправлению будут подлежать 377.000 машин.

Все машины были выпущены с конвейера на заводе Volkswagen в Мексике.

VW уточнила, что не получала сообщений о каких-либо происшествиях, связанных с данным дефектом.

VW также выделит финансовые средства дилерам для проверки всех автомобилей, подлежащих отзыву.

Клиенты автопроизводителя будут оповещены об отзыве в январе 2011 года.