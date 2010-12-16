"Аэрофлот" закупит 16 самолетов Boeing-777 за средства Эксимбанка США

Крупнейший российский авиаперевозчик ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" подписал соглашение о намерениях с американской авиастроительной корпорацией Boeing о поставках 16 самолетов Boeing-777, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

В частности, речь идет о восьми B-777-300ER и восьми B-777-200ER. Лайнеры будут приобретаться либо в финансовый лизинг, либо покупаться напрямую. Сделку готов профинансировать американский Eximbank.

Данный вопрос требует одобрения совета директоров авиакомпании, который должен состояться в январе 2011 года, отметили в "Аэрофлоте".

В российском представительстве Boeing не стали комментировать детали переговоров с заказчиками.

В настоящее время в парке "Аэрофлота" эксплуатируются 11 дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Boeing-767 и 10 лайнеров A330, производства европейской корпорации Airbus. По мнению экспертов, в парке любой крупной авиакомпании важен баланс между самолетами обоих производителей, что позволяет получать оптимальные условия поставок и цены.

"Аэрофлот" - член глобального авиационного альянса SkyTeam, базируется в московском международном аэропорту Шереметьево. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает 898 пунктов в 169 странах. Перевозчик располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе.

Чистая прибыль группы компаний "Аэрофлот" за первое полугодие по МСФО выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17,5 миллиона долларов, выручка - на 27% - до 1,854 миллиарда долларов.