Продажи автомобилей в ЕС в ноябре снизились на 7%
11:53, 16 декабря 2010Транспорт/Связь
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Продажи автомобилей в Европе в ноябре снизились на 7,1 % в годовом исчислении из-за сложностей в экономике и государственных мер экономии, довлеющих над спросом на новые машины, сообщает Рейтер со ссылкой на отраслевую ассоциацию ACEA.
В ноябре 2010 года было зарегистрировано 1,07 миллиона новых автомобилей.
За 11 месяцев текущего года продажи машин сократились на 5,7 процента.
Ведущие автопроизводители Европы в настоящее время делают важную ставку на рынки Азии и Латинской Америки. Таким образом они пытаются компенсировать негативные последствия приостановки программ утилизации на внутренних рынках и сохраняющейся неопределенности в экономике.
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