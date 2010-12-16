Продажи автомобилей в ЕС в ноябре снизились на 7%

Продажи автомобилей в Европе в ноябре снизились на 7,1 % в годовом исчислении из-за сложностей в экономике и государственных мер экономии, довлеющих над спросом на новые машины, сообщает Рейтер со ссылкой на отраслевую ассоциацию ACEA.

В ноябре 2010 года было зарегистрировано 1,07 миллиона новых автомобилей.

За 11 месяцев текущего года продажи машин сократились на 5,7 процента.

Ведущие автопроизводители Европы в настоящее время делают важную ставку на рынки Азии и Латинской Америки. Таким образом они пытаются компенсировать негативные последствия приостановки программ утилизации на внутренних рынках и сохраняющейся неопределенности в экономике.