Строительство колеи до Вены оценивается в свыше 6 млрд. евро

Компания Roland Berger завершила обоснование инвестиций проекта строительства железной дороги шириной 1520 мм на территории Словакии и Австрии до Вены, согласно которому стоимость новой железной дороги, которая должна пройти по территории Словакии рядом с существующей "европейской" колеей, оценивается в 6,3 млрд. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги», об этом говорится в представленном вчера, 15 декабря, в Вене обосновании инвестиций проекта.

Дополнительно потребуется 240 млн. евро для организации грузовых терминалов и 130 млн. евро для закупки подвижного состава. По выводам исследования, такие капитальные затраты сравнимы с другими европейскими инфраструктурными проектами.

При этом, основной вывод исследования, - что строительство принесет существенные экономические выгоды четырем странам-участницам (Австрии, России, Словакии и Украине): ожидается создание новых рабочих мест, увеличение грузопотоков.

"Продление железной дороги с шириной колеи 1520 мм от Кошице в Восточной Словакии до Вены технически и юридически выполнимо. Проект создаст условия для бесперебойного, безперегрузочного и эффективного железнодорожного сообщения между Россией, Китаем, азиатско-тихоокеанским регионом в целом и странами Центральной Европы, а также позволит предложить принципиально новую, конкурентоспособную и экологичную, транспортную услугу на пространстве Евразии", - говорится в исследовании.

Как отмечается в исследовании, строительство новой дороги приведет к созданию около 21 тыс. новых рабочих мест (в прямой и косвенной занятости).

"Выводы предварительного обоснования инвестиций дают основание для продолжения работы над проектом. В ближайшее время результаты исследования будут представлены акционерам: железнодорожным компаниям и соответствующим государственным органам 4-х стран. Далее будет необходимо принять решения по дальнейшим проектным работам, включая полное технико-экономическое обоснование, анализ экологического воздействия, выбор оптимальной модели финансирования и создание детального бизнес-плана", – говорится в комментарии, распространенном от имени четырехстороннего проектного СП.

Как отмечается в сообщении, железные дороги шириной колеи 1520 мм позволяют использовать вагоны больших габаритов и большую нагрузку на ось, что дает существенную экономию эксплуатационных расходов. По результатам исследования, продление широкой колеи в Европу к 2050 году позволит привлекать 16 млн. тонн грузов ежегодно, а в случае "оптимистического сценария" грузопоток может составить 24 млн тонн в год. При этом экономические выгоды от проекта получат более чем 30 стран. Кроме того, новая "ширококолейная" железная дорога до Вены будет электрифицированной, что позволит соблюдать высокие экологические стандарты.

Напомним, по заказу четырехстороннего проектного СП «Breitspur Planungsgesellschaft mbH», созданного национальными железнодорожными компаниями Австрии, России, Словакии и Украины, план строительства железной дороги с шириной колеи 1520 мм был проанализирован независимым консультантом, компанией Roland Berger Strategy Consultants (выбрана в апреле 2010 г.). Планировалось, что в декабре 2010 года проект обоснования инвестиций поступит на утверждение акционерам СП по созданию этого пути, которые будут принимать решение о дальнейших действиях. По предварительной оценке, стоимость проекта строительства новой железнодорожной линии оценивалась в более 4,7 млрд евро.

Предполагается, что в 2011-2013 годах будет вестись разработка ТЭО и полного бизнес-плана, а также проектные работы. Как прогнозируют в РЖД, строительство новой линии может начаться в 2013-2015 годах. С 2016 года будет возможно осуществление коммерческих перевозок.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации и транспортные ведомства Украины, РФ, Словакии и Австрии разрабатывают проект строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм до Братиславы и Вены с 2007 года.

В мае 2009 года был подписан меморандум о создании с участием России, Украины, Словакии и Австрии совместного предприятия, которое приступило к работе в декабре 2009 года.

На большинстве железных дорог Европы используется колея шириной 1435 мм, а в России, странах СНГ, Балтии и Финляндии – колея 1520 мм. Новый маршрут позволит сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно до 15 дней (сегодня с использованием альтернативного морского маршрута этот срок составляет 30 дней).

Строительство железнодорожной линии "Кошице – Братислава – Вена" позволит исключить перегрузку грузов на станции стыкования линий с разной шириной колеи - 1520/1435 мм, что обеспечит сокращение стоимости и времени доставки, а значит, и транспортной составляющей в конечной цене перевозимых товаров. Сквозная перевозка обеспечит европейским товарам более быстрый и легкий способ доставки на растущие рынки России, Украины, Казахстана и других стран, использующих стандарт колеи 1520 мм.

К новой железнодорожной линии и терминалу тяготеют многие европейские страны: Словакия, Австрия, Чехия, Венгрия, Германия, Швейцария, Италия, Словения, Сербия и Хорватия.

Географическое расположение железнодорожного пространства с шириной колеи 1520 мм предоставляет огромный ресурс для развития перевозок грузов между странами Западной Европы и Восточной Азии.