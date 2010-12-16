«Богдан» поставит автобусы для Евро-2012

Кабинет министров Украины и один из ведущих украинских производителей автотранспортных средств – корпорация «Богдан» - подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий обеспечение транспортными средствами потребностей городов, принимающих Чемпионат Европы по футболу 2012 года.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ, документ подписали в среду в Луцке вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ и президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

Согласно документу, корпорация определена главным производителем и поставщиком туристических автобусов и автобусов для аэропортов.

В рамках договоренности предполагается поставка более 400 туристических автобусов большого класса.

Как сообщил в ходе подписания меморандума О.СВИНАРЧУК, украинцам и гостям чемпионата будут предложены автобусы европейского класса. В частности, как сообщалось, с 2011 года корпорация начинает крупноузловое производство туристических автобусов MAN, которые на украинском рынке будут иметь двойной логотип «MAN-Богдан».

«Именно эти автобусы и будут обслуживать болельщиков чемпионата», - сказал О.СВИНАРЧУК.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Первая очередь производства средних, больших и особо больших автобусов и троллейбусов в Луцке была введена в эксплуатацию весной 2006 года. Вторую планируется ввести до конца текущего года.

В настоящее время корпорация имеет мощности по производству 9 тыс. автобусов и троллейбусов всех классов.