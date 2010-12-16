Полтавский тепловозоремонтный завод модернизирует 100 локомотивов

Полтавский тепловозоремонтный завод договорился с «Укрзализныцей» о модернизации до 2015 года 100 локомотивов ЧМЭ-3.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сопредседатель Наблюдательного совета предприятия Сергей ПАВЛЮЧЕНКО.

По его словам, сегодня «Укрзализныця», как правило, использует чешский маневровый тепловоз с электрической передачей ЧМЭ-3 как локомотив пригородных поездов.

«Сейчас модернизирован под заказ первый локомотив, работа над которым длилась около 3 лет. Он успешно прошел испытания, заканчивается его сертификация», - сказал С. ПАВЛЮЧЕНКО.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЭП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц.

13% производства завода составляет производство запасных частей.

2009 год Полтавский тепловозоремонтный завод закончил с убытком 19,909 млн. гривен.

В 2009 году завод сократил чистый доход на 74,8%, или 145,579 млн., до 49,046 млн. гривен по сравнению с 2008 годом.