«Богдан» и MAN будут производить автобусы MAN-Богдан

Корпорация «Богдан» и один из ведущих европейских производителей автобусов – компания MAN (Германия) подписали Меморандум об организации производства туристических автобусов большого класса на мощностях корпорации «Богдан» в Луцке.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, согласно меморандуму уже в 2011 году корпорация начнет крупноузловое (SKD) производство автобусов MAN. На рынке Украины эти автобусы будут иметь двойной логотип – «MAN-Богдан».

Автобус имеет длину 12 м, рассчитан на 49 пассажиров, оснащается двигателями, соответствующими экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5.

Сотрудничество корпорации «Богдан» и MAN предполагает два этапа: на первом этапе в Луцке будут производиться автобусы из машинокомплектов, поставляемых из Германии, на втором - планируется переход к полномасштабному производству с постепенным увеличением локализации.

С.КРАСУЛЯ также отметил, что с переходом на полномасштабное производство корпорация получит возможность поставлять автобусы на экспорт.

Напомним, на сегодня корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных производителей. Продукция корпорации представлена абсолютно во всех классах: от особо малого до сверхбольшого. Производственные мощности компании позволяют ей изготовлять до 9 000 автобусов и троллейбусов в год.

В 2008 году Корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Легковые автомобили (Lada, Hyundai) производятся на площадке в Черкассах, автобусы и троллейбусы – в Черкассах и Луцке.