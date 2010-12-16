LDz Cargo в 2011 г. повысит грузовые тарифы на 3%

Дочерняя компания концерна Латвийских железных дорог (Latvijas dzelzceļš) – LDz Cargo утвердила новые тарифы на 2011 год. В среднем ставки на грузоперевозки подорожают на 3%, сообщает РЖД-Партнер.

По данным пресс-службы Latvijas dzelzceļš и LDz Cargo, сейчас идет заключение договоров с клиентами на следующий год.

Повышение тарифов вызвано ростом на 7% в следующем году стоимости за пользование публичной инфраструктурой, и ростом цен на топливо, отметили в пресс-службе.

Однако заключение договоров с клиентами и утверждение тарифов происходит в каждом случае индивидуально в зависимости от типов, видов и объемов перевозимых грузов.

В компании считают, что до сих пор существовавшая тарифная политика была конкурентоспособной, что выражено в достаточно высоких объемах грузоперевозок. Незначительное снижение объясняется уменьшением поставок российской нефти в Беларусь, а также снижением экспорта нефтепродуктов.

LDz Cargo за 11 месяцев 2010 года перевезла 45,004 млн тонн грузов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В 2009 году компания перевезла 53,679 млн тонн грузов, что на 4,2% меньше, чем в 2008-м.