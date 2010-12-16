Перевозки грузов в Украине выросли на 8,7%

За январь-ноябрь 2010 г. предприятия транспорта перевезли 686,0 млн. т грузов, что на 8,7% больше, чем за январь-ноябрь 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Грузооборот вырос на 6,3% и составил 364,9 млрд. т. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,2%. На Львовской железной дороге грузооборот вырос на 19,7%, Донецкой - на 15,4%, Южной - на 11,0%, Юго-Западной - на 10,7%, Приднепровской - на 9,9%, Одесской - на 5,2%. Увеличение грузооборота произошло также на речном транспорте (на 46,2%), автомобильном (на 14,8%), авиационном (на 6,7%). Уменьшился грузооборот на морском транспорте (на 2,9%) и на трубопроводном (на 3,2%)

Перевозка грузов железными дорогами по сравнению с январем-ноябрем 2009 г. выросла на 10,4% - до 394,4 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 11,1%. В частности, отправление грузов выросло на Львовской железной дороге на 21,2%, Одесской - на 21,0%, Приднепровской - на 15,6%, Юго-Западной - на 11,9%, Донецкой - на 7,7%. На Южной железной дороге отправление грузов снизилось на 3,1%. Отправка железными дорогами лесных грузов увеличилась на 40,3%, строительных материалов - на 23,6%, лома черных металлов - на 22,6%, химических и минеральных удобрений - на 21,0%, железной и марганцевой руды - на 17,4%, кокса - на 10,6%, нефти и нефтепродуктов - на 9,6%, черных металлов - на 8,5%, каменного угля - на 7,0%, цемента - на 4,4%. В то же время, отправление зерна и продуктов помола снизилось на 39,0%.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 10,3 млн. т, что на 13,2% больше, чем за январь-ноябрь 2009 г. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с январем-ноябрем 2009 г. выросла на 38,2%, морского транспорта - уменьшилась на 14,3%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на 30,7%, морским - на 8,5%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 5,1% и составил 140,2 млн. т. Переработка импортных грузов увеличилась на 37,5%. Переработка транзитных грузов сократилась на 17,7%, внутреннего сообщения - на 1,1%, экспортных - на 4,0%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - увеличилось на 0,9% - до 15,6 тыс. ед.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-ноябрь 2010 г. перевезено 144,6 млн. т грузов, что на 13,1% больше, чем за январь-ноябрь 2009 г., и выполнен грузооборот в объеме 35,2 млрд. т, который вырос на 14,8%.

За 11 месяцев 2010 г. авиационным транспортом перевезено 77,7 тыс. т грузов, что на 1,0% больше, чем за январь-ноябрь 2009 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 338,2 млн. т/км, что на 6,7% больше по сравнению с январем-ноябрем 2009 г.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

Перевозка грузов железными дорогами в 2009 году сократилась на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.