Перевозки пассажиров в Украине снизились на 6,5%

За январь-ноябрь 2010 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 6,3 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 119,3 млрд. пасс./км, что соответственно на 6,5% и 0,8% меньше объемов января-ноября 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-ноябрь 2010 г. отправлено 393,5 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на уровне января-ноября 2009 г. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 1,8%, Приднепровской - на 1,2%, Южной - на 0,3%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 2,4%, Львовской - на 0,1%, на Юго-Западной осталось на уровне января-ноября 2009 г.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 3,4 млрд. пассажиров, что на 7,6% меньше, чем за январь-ноябрь 2009 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8,1%.

Перевозки водным транспортом составили 7,2 млн. пассажиров - на 1,8% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2009 г. При этом перевозки пассажиров морским транспортом выросли на 6,4%. Предприятия Севастополя, которые выполнили 81,6% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 5,7%.

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 12,3% по сравнению с январем-ноябрем 2009 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (95,7%), увеличили перевозку пассажиров в январе-ноябре 2010 г. на 13,3%. За январь-ноябрь 2010 г. речным транспортом перевезено 1,0 млн. пассажиров, что на 34,8% меньше, чем за январь-ноябрь 2009 г.

Авиационным транспортом перевезено 5,7 млн. пассажиров, что на 17,7% больше, чем за январь-ноябрь 2009 г.

Кроме того, за январь-ноябрь 2010 г. городским электротранспортом перевезено 2,4 млрд. пассажиров, что на 5,9% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2009 г.

Напомним, в 1-м полугодии 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 3,4 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 62,2 млрд. пасс./км, что соответственно на 7,7% и 2,3% меньше объемов января-июня 2009 г. За январь-сентябрь этого года услугами пассажирского транспорта воспользовались 5,1 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 98,5 млрд. пасс./км, что соответственно на 7,7% и 1,9% меньше объемов января-сентября 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.