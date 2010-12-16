В портах Крыма объем переработки грузов вырос на 3,6%

Объем переработки грузов в морских портах Автономной Республики Крым в январе-ноябре 2010 г., в сравнении с аналогичным периодом 2009 г., увеличился на 3,6% и составил 11,5 млн. тонн, из них 75,3% составляют сухогрузы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, 51,5% всех грузов составил экспорт. За январь-ноябрь 2010 г. объем перевалки таких грузов увеличился на 49,1%. Также увеличились объемы обработки импортных грузов – на 45,9%. Наряду с этим отмечено уменьшение объемов перевалки грузов внутреннего сообщения – на 43,6%, и транзитных - на 20,5%.

С начала 2010 г. в портах автономии прошли обработку 2,5 тыс. судов, что на 18,5% больше, чем за январь-ноябрь 2009 г. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 82,3% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.

В частности, в Евпатории на собственных и арендованных морских причалах выполняется десятая часть объемов обработки грузов морским транспортом автономии. За 11 месяцев 2010 г. обработано 1 млн. тонн грузов, что на треть меньше, чем за январь-ноябрь 2009 г.

В Феодосии выполняется более четверти объемов обработки грузов морским транспортом автономии. За одиннадцать месяцев 2010 г. обработано 3,0 млн. тонн грузов, что на треть больше, чем за январь-ноябрь 2009 г.

В Ялте выполняется незначительная часть объемов обработки грузов морским транспортом автономии (около 1%). За 11 месяцев 2010 г. обработано 85 тыс. тонн грузов, что на 42% меньше, чем за январь-ноябрь 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. объем переработки грузов в морских портах Крыма увеличился на 8,3% и составил 10 583,8 тыс. тонн.