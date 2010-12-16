«Укрзализныця» провела для детей обучающее занятие по правилам поведения на ж/д транспорте

Сегодня в Украинском доме в рамках книжной детской ярмарки «Укрзализныця» провела обучающее занятие для детей по правилам поведения на железнодорожном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, детям показали познавательно-развлекательный мультфильм о правилах поведения на железнодорожных переездах и путях дорог, а учащиеся с Запорожской детской железной дороги провели викторину на знание правил поведения на ж/д транспорте.

Представители «Укрзализныци» распространяли среди детей книжку с иллюстрациями по правилам безопасности на ж/д транспорте, раздавали памятки с правилами, вручали подарки.

По словам начальника отдела охраны труда Главного управления охраны и организации труда «Укрзализныци» Анатолия ФЕДОРЕНКО, «Укрзализныця» регулярно проводит подобные мероприятия с детьми, а также обучающие занятия со школьниками и студентами.

«Для этого в учебные заведения выезжают представители «Укрзализныци» с необходимыми материалами. В этом принимают участие и вагоны охраны труда «Укрзализныци», и детские железные дороги», – отметил он.

По словам А.ФЕДОРЕНКО, 21 декабря т.г. в Запорожье при участии детской железной дороги будет проведено еще одно мероприятие. «Они будут принимать гостей со всей «Укрзализныци». Там будет проведен семинар, будут показаны выступления, уроки, конкурсы именно по предупреждению детского травматизма. Эта работа проводится систематически», – сказал он.

По словам А.ФЕДОРЕНКО, недавно «Укрзализныця» также провела конкурс на лучший рисунок по предупреждению детского травматизма. Лучшие работы конкурса направлены в Госгорпромнадзор, который проводил в ноябре этого года месячник по безопасности на дорогах.