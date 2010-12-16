Таллинский порт в 2011 г. сократит грузооборот и количество пассажиров

Совет компании Tallinna Sadam (Таллиннский порт) принял бюджет предприятия на предстоящий год, согласно которому грузооборот и число обслуживаемых туристов несколько снизится, сообщает РЖД-Партнер со ссылкой на BNS.

Порт намеревается в 2011 году перевалить почти 34 млн тонн грузов, что на 2 млн тонн меньше, чем спрогнозировано на текущий год.

Также планируется обслужить 7,4 млн пассажиров, что на 0,4 млн пассажиров меньше, чем спрогнозировано на 2010-й, сообщило предприятие.

Доходная часть бюджета Tallinna Sadam составит 1,37 млрд крон. Прибыль от деятельности должна остаться примерно такой же, как прогнозировалось на 2010 год.

Чистая прибыль порта за 11 месяцев текущего года составила 610 млн крон, что на 57% больше, чем годом ранее.

Председатель совета компании Нейнар Сели сообщил, что прибыль Таллиннского порта от деятельности с января по ноябрь включительно составила 636 млн крон.

По его словам, оборот Tallinna Sadam за 11 месяцев составил 1,243 млрд крон, что на 8% больше, чем за тот же период 2009 год.

В развитие порта в будущем году предполагается инвестировать почти 260 млн крон.