Завтра в Киеве откроют движение по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мосту

Завтра, 17 декабря, в 13.00 состоится открытие автомобильного движения по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу с левого на правый берег Днепра.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, в церемонии открытия моста в 12.00 примет участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. Он вручит правительственные награды строителям, и вместе с ними первым проедет по мостовому переходу.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Н.АЗАРОВ открыл железнодорожное движение на Дарницком железнодорожно-автомобильном мостовом переходе в Киеве. Открытие движения автотранспорта по этому мостовому переходу с левого на правый берег было запланировано до конца 2010 года. В 2011 году движение будет открыто в обоих направлениях.

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мостовой переход имеет 6-полосную проезжую часть для автотранспорта. Пропускная способность нового моста будет доходить до 35 тысяч автомобилей в сутки, и позволит решить проблемы автомобильного сообщения между левым и правым берегом столицы.

Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода было начато в июле 2004 года. Общая сметная стоимость составляет 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн., – стоимость автодорожной части.