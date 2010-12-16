"Укрзализныця» и Hyundai Corporation подписали контракт на поставку 10 электропоездов

Сегодня в помещении Министерства инфраструктуры Украины при участии вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА состоялось подписание контракта с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны контракт подписал начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, с корейской - председатель правления Hyundai Corporation Чунг МОНГ-ХУК.

Кроме того, корпорация Hyundai представила четыре микроавтобуса марки Hyundai Parex H1 для потребностей детей-сирот из четырех городов Украины.

Согласно распространенному пресс-релизу Мининфраструктуры, в соответствии с договоренностью с компанией Hyundai финансирование будет осуществляться за счет кредитных средств под гарантии Кабинета министров Украины и собственных средств «Укрзализныци».

Общая стоимость по проекту составляет 307 млн. долларов США. При этом финансирование 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов) будет осуществляться за счет кредитных средств Эксимбанка Республики Корея сроком на 10 лет.

В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут в состоянии развивать скорость движения до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.

Как сообщал УНИАН, осенью т.г. по результатам визита украинской делегации в Корею было достигнуто соглашение, что корейская «Хюндай» поставит «Укрзализныце» 10 скоростных межрегиональных поездов, 6 из них - к Евро-2012, остальные - к концу 2012 г. “Укрзализныця” рассчитывает получить кредит Эксимбанка Кореи на закупку региональных поездов “Хюндай”.