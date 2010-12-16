Харьковский аэропорт ведет переговоры относительно открытия новых маршрутов в страны Европы и Азии

Международный аэропорт «Харьков» ведет переговоры относительно открытия новых авиационных маршрутов в страны Европы и Азии.

Об этом сообщил сегодня в ходе интернет-конференции на сайте avianews.com заместитель директора по стратегическому развитию ООО «Нью Системс АМ» – оператора Международного аэропорта «Харьков» Виталий НЕДАШКОВСКИЙ.

«На данный момент ведутся переговоры с «Чешскими авиалиниями (CSA) относительно открытия маршрута на Прагу и компанией Air Arabia – рейс на Шарджу. Думаю, с начала следующего года эти два направления начнут работать», – сказал В.НЕДАШКОВСКИЙ.

При этом он добавил, что в перспективе планируется расширение европейского направления. «Вполне вероятно, что к Вене прибавятся Мюнхен, Милан, Париж и Лондон», – отмети он.

По словам В.НЕДАШКОВСКОГО, развитие аэропорта «Харьков», реконструкцией которого к Евро-2012 занимается группа DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, позволит в ближайшие 5-10 лет увеличить объемы гражданских авиаперевозок до 1-2 млн. пассажиров в год.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из важнейших объектов, которые реконструируются к Евро-2012. Проект стартовал после того, как 1 апреля 2008 года компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент – украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на право аренды целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Проект реконструкции включает в себя строительство нового, а также временного терминалов, реконструкцию старого (исторического), строительство новой взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона, благоустройство привокзальной площади. После завершения реконструкции аэропорт сможет принимать различные воздушные суда, в том числе типа Airbus A-320 и Boeing B-737.

В настоящее время Международный аэропорт «Харьков» обеспечивает международное авиасообщение с аэропортами 10 стран Европы и Азии.