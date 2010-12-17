Во Львове внедрят автоматизированную систему управления дорожным движением

Львов подаст предложения о финансировании проекта автоматизированной системы управления дорожным движением и о ее включении в Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления администрирования, строительства и развития инфраструктуры департамента «Евро-2012» Львовского городского совета Олег ВИЛЮРА.

«Поскольку во время чемпионата Европы по футболу 2012 г. во Львове ожидается около 90 тысяч болельщиков, необходимо усовершенствовать систему дорожного движения. Для этого был разработан проект автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), которая повысила бы пропускную способность дорог в городе. Кроме того, с ее помощью можно осуществлять контроль над движением транспортных средств, уменьшить количество ДТП, фиксировать нарушения правил дорожного движения. Проект имеет и экологическую цель – транспортные средства реже будут останавливаться, а процент вредных выбросов в атмосферу снизится на 10-20%», - сообщил О.ВИЛЮРА.

Согласно проекту автоматизированной системы управления дорожным движением, в городе установят 40 светофоров сначала на маршрутах между стадионом, аэропортом, железнодорожным вокзалом, автовокзалом и в центре, а позже увеличат их количество до 98.

*** Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) – это комплекс технических мероприятий, который включает в себя светофорные объекты с современными микропроцессорными дорожными контроллерами (так называемые периферийные средства), средства радиосвязи, видеонаблюдения и центральный управляющий пункт. АСУДД может быть локальной, магистральной и сетевой, то есть координировать движение на одном перекрестке, на магистральной улице или сети улиц.