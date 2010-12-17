ХМТП в феврале введет в эксплуатацию зерновой терминал

Госпредприятие «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) планирует ввести в эксплуатацию зерновой терминал в феврале 2011 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН на предприятии, об этом заявил начальник порта Сергей ИГНАТЕНКО.

«Зерновой комплекс мы введем в эксплуатацию в феврале 2011 года, а достроить планируем до конца года. С нашей стороны все обязательства выполняются, в том числе, финансовые. Есть проблемы у подрядчиков, вместе и пытаемся их сейчас решать», - сообщил С.ИГНАИЕНКО.

Он напомнил, что завершение первого этапа строительства планировалось на 29 сентября 2010 года, второго – на конец декабря 2010 года. Позже срок сдачи первой очереди был перенесен на конец ноября 2010 года. Перерыв в строительстве в середине года отодвинул сроки окончания строительства.

Справка УНИАН. Новый зерновой терминал ХМТП рассчитан на одновременное хранение 24 тыс. тонн зерна. Строительство зернового комплекса площадью 0,52 га стоимостью 31,3 млн. грн. осуществляется исключительно за счет собственных средств порта. В комплексе предусмотрено 11 элеваторных емкостей диаметром от 10 до 17 м, объединенных транспортными галереями, которыми будет двигаться зерно, а также суднопогрузочная машина и узел принятия зерна, которое будет поставляться как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Производительность разгрузки железнодорожных вагонов – 350 тонн в час, автомобилей – на 50 тонн меньше. Объект строится в два этапа: в ходе первого был завершен технологический цикл по принятию, сохранению и отгрузке зерна на суда; в ходе второго – введение дополнительных емкостей для увеличения объемов перевалки зерна.

ХМТП занимается перевалкой генеральных, навалочных и насыпных грузов. Более 40% из них минеральные удобрения и химические грузы, еще 40% занимает перевалка зерновых. Проектная мощность порта - 4 млн. тонн грузов в год.