В ГУАМ договорились о стратегии формирования единого информационного пространства

В Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ договорились о создании Стратегии формирования единого информационного пространства.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в четверг в Киеве состоялось 3-е заседание Рабочей группы по информационным технологиям.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств государств-членов ГУАМ, а также постоянный представитель Грузии при ГУАМ Мераб АНТАДЗЕ и координатор программ Секретариата Организации Сабухи ТЕМИРОВ.

Участники заседания приняли решения проводить систематический обмен информацией по усовершенствованию законодательства, а также статистическими данными, макропоказателями и реализуемыми проектами в сфере информационных технологий.

Стороны подготовили предложения по созданию проекта Стратегии формирования единого информационного пространства государств-членов ГУАМ, договорились провести совместное заседание Рабочих групп по культуре, науке и образованию и по информационным технологиям на тему развития дистанционного образования, активизировать координацию действий по согласованию позиций между государствами-членами ГУАМ во время участия в международных отраслевых мероприятия.

Кроме того, члены Рабочей группы договорились предоставить информацию об имеющемся потенциале в области подготовки кадров и специалистов в сфере информационных технологий.

Следующее заседание Рабочей группы по информационным технологиям состоится в первой половине 2011 года.