В Тернопольской области пассажироперевозки уменьшились на 0,5%

В Тернопольской области в январе-ноябре этого года, сравнительно с аналогичным периодом 2009-го года, объемы пассажироперевозок уменьшились на 0,5%. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в целом за 11 месяцев т.г. в области перевезено 91,3 млн. пассажиров. Железнодорожным транспортом перевезено 5,4 млн. пассажиров, что на 10,5% больше, чем в январе-ноябре 2009-го года. Услугами автомобильного транспорта воспользовались 68,9 млн. пассажиров, что на 2,3% меньше. В частности, объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц уменьшились на 4,1% - до 48,3 млн. лиц.

Троллейбусами было перевезено 16,9 млн. пассажиров, что на 3,8% больше, сравнительно с январем-ноябрем 2009 года.

Пассажирооборот в январе-ноябре в области уменьшился на 3,2% и составил 1,785 млрд. пасс./км. На железной дороге он увеличился на 5,7% и составил 890,5 млн. пасс./км., на автотранспорте уменьшился на 11,3% и составил 855,4 млн. пасс./км, на электротранспорте увеличился на 3,8% и составил 38,9 млн. пасс./км.