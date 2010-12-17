В Тернопольской области грузоперевозки уменьшились на 2,9%

В Тернопольской области в январе-ноябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы грузоперевозок уменьшились на 2,9%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за 11 месяцев перевезено 2,992 млн. т грузов.

Из них 1,422 млн. т перевезено железнодорожным транспортом, что на 2,2% меньше, чем в январе-ноябре 2009 года.

Объемы перевозки железной дорогой нефти и нефтепродуктов выросли в 3,4 раза, лома черных металлов – на 51,3%, лесных грузов – на 36,3%. Вместе с тем уменьшилось отправление химических и минеральных удобрений – на 45,5%, зерна и продуктов помола – на 41,7%, строительных материалов – на 9,8%. Среднесуточная выгрузка вагонов выросла на 18,4% и составила 58 единиц.

Автомобильным транспортом в январе-ноябре было перевезено 1,57 млн. т грузов, что на 3,4% меньше, чем в январе-ноябре 2009 года.

Грузооборот в области в январе-ноябре увеличился на 15,8% и составил 1,275 млрд. т/км. На железной дороге он увеличился на 28,2% - до 593,1 млн. т/км, у автотранспортных перевозчиков – на 6,8% - до 682,3 млн. т/км.